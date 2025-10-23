Haberler

AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: Muhtarlar Demokrasinin Temel Taşıdır

AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: Muhtarlar Demokrasinin Temel Taşıdır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Birlik ve Beraberlik Gecesi'nde muhtarlarla bir araya gelen AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi.

Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Birlik ve Beraberlik Gecesi'nde muhtarlarla bir araya gelen AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi.

Düzenlenen gecede, Osmangazi'nin 136 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlığa verdiği önemi herkesin çok iyi bildiğini ifade etti. Gürkan, "Cumhurbaşkanımızın iradesiyle muhtarlarımızla her zaman güçlü bir istişare içindeyiz. Çünkü biz biliyoruz ki muhtarlarımız, devletimizin vatandaşa uzanan ilk elidir. Mahalledeki her ihtiyaçtan, her vatandaşımızın derdinden ilk haberdar olan, devletin sıcak yüzünü mahalle halkına yansıtan kişiler sizlersiniz. Biz, AK Parti teşkilatları olarak her zaman muhtarlarımızın yanında olduk. Çünkü güçlü bir yerel yönetim anlayışının en önemli parçası muhtarlarımızdır. Sizlerin katkısıyla şehirlerimiz gelişiyor, mahallelerimiz güzelleşiyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçları daha hızlı karşılanıyor. Biz, mahalle mahalle, sokak sokak sahadayız ve bu yolda muhtarlarımızla el ele yürümekten büyük bir onur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın da sık sık ifade ettiği gibi, bizim siyaset anlayışımız millete hizmet siyasetidir. Bu anlayışla hareket eden muhtarlarımız, devlet-millet kaynaşmasının en somut örneğini ortaya koyuyor. Hep birlikte, Bursa'mızın ve Osmangazi'mizin her köşesine hizmet götürmek için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ise Osmangazi'nin tüm mahalleleriyle güçlü bir dayanışma içinde olduklarını belirterek, "136 mahallemizdeki muhtarlarımızla birlik, beraberlik ve uyum içinde çalışıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını, vatandaşlarımızın taleplerini ortak bir anlayışla çözüme kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Programda ayrıca Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, organizasyondan dolayı İl Başkanı Davut Gürkan ve İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş'a teşekkür ederek, muhtarlar adına memnuniyetini dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'a bomba yağdırdı

Ateşkes falan dinlemediler! Ülkenin birçok yerinden duman yükseliyor
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Burada hayvancılık yapılmasın

Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Ölümcül hastalık tehlikesi var
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu yaşadığı dehşeti anlattı

Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu yaşadığı dehşeti anlattı
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Sarkozy hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı: Kaddafi'yi sen öldürdün

Eski Cumhurbaşkanı hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.