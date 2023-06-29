Ak Parti teşkilatı bayramlaştı

ANKARA - Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde parti teşkilatıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde parti teşkilatıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Programa AK Parti Ankara Milletvekilleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer İleri, Belgin Uygur ve partililer katıldı. Burada bir konuşma yapan İleri, sözlerine partililerin kurban bayramını kutladı. İleri, önemli bir seçimin geride kaldığını ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Malumunuz gerçekten önemli bir değişiklik sürecini, başarılı bir şekilde geride bıraktık. Cumhurbaşkanı liderliğini bir 5 yıl daha bu ülkeyi daha ileri noktalara getirmesi noktasında devrede olmasını sağlamış olduk. Bu süreçte özellikle Ankara teşkilatımız gerçekten çok ciddi bir çaba ortaya koydu. Girilmedik sokak, çalınmadık kapı bırakmadınız. Allah sizden razı olsun diyorum. Hakikaten bu süreçte yer alan bütün vatandaşlarımız sizlerin bu çabasına şahittir. Tabii artık Türkiye yüz yılı yakalamış, bu pencereyi aralamış bir ülke olmanın huzurunu yaşıyoruz. İnşallah bu bayram da Türkiye yüzyılının ayrı bir müjdecisi oy istiyorum. Türkiye yüz yılı en iyi sonuçlarından bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Bütün olarak inşallah yaptıracak diye düşünüyorum. "