AK Parti, 'Terörsüz Türkiye' raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu

Güncelleme:
AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye' raporu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Ak Parti'nin 'Terörsüz Türkiye' raporu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Raporun 15 başlıktan oluştuğu ve yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacağı belirtildi.

Ak Parti, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu tamamladı. Yaklaşık 15 bölüm ve 50-55 sayfadan oluşan rapor, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın görüşlerini alan parti yetkilileri, yarın raporu TBMM Başkanlığına iletecek. Böylece komisyonda üyesi bulunan siyasi parti gruplarının tamamının komisyona raporları sunulmuş olacak.

