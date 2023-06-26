AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı'ndan Tepebaşı Belediyesi'ne otopark eleştirisi

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın, Tepebaşı Belediyesi yönetimine kent merkezindeki bir otoparkla ilgili eleştiride bulundu. Aydın, belediyenin işlettiği otoparkın terk edilmesi sonrası yaşanan durumu eleştirdi.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın, Tepebaşı Belediyesi yönetimine kent merkezindeki bir otoparkla ilgili eleştiride bulundu.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin yan tarafında Tepebaşı Belediyesi tarafından işletilen bir otoparkın bulunduğunu hatırlattı.

Bu otoparkın belediye şirketi üzerinden işletildiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Belediye şirketi üzerinden işletildiği için gelirinden giderinden haberimizin olmadığı bu otoparkı Tepebaşı Belediyesi aniden terk edip gitti. Şu an girişleri açık olan alana araçlar diledikleri şekilde park ediyor. Otopark işlettiği yerlerde kaldırımlara park edilemesin diye adeta yolu dubalarla kapatan, sokak arasına refüj yapan belediyenin bu davranışı şaşırtıcı. Tepebaşı Belediyesi insafa mı geldi de buradan ücret almayı kesti, yoksa altında başka sebepler mi var? Aynı insaflı davranışı Büyükşehir Belediyesinden de bekleyebilir miyiz?"