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AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Ahmet Ataç'ın Seçim Harcamalarını Eleştirdi

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AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın seçim harcamalarını eleştirdi ve reklam panoları ve duvar giydirmeleri üzerine yapılan harcamaların kaynağını sorguladı.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın, yaptığı açıklamada Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın seçim harcamalarını eleştirdi.

Açıklamasında Ahmet Ataç'ın reklam panoları ve duvar giydirmeleri üzerine yaptırdığı reklamlarına değinen Aydın, reklam harcamalarının nasıl karşılandığını sorguladı.

Bir duvar giydirmesinin maliyetinin 500 bin lira olduğuna değinen Aydın, "Seçim bürolarının dışı kale gibi, her yer yüksek mukavemetli yapı elemanları üzerine giydirilmiş reklam elemanları ile dolu. Reklam panoları sayısız. Seçim kanununca izin verilmeyen bu gösterişli harcamaların faturası 100 milyon liraya ulaşıyor. Sormak zorundayız: Yıllardır belediye başkanı olan Ataç, neden bu kadar parayı yüzünü tanıtmak için harcamaya ihtiyaç duyuyor?" diye konuştu.

Harcanan astronomik miktarın kaynağının bilinmediğini kaydeden Aydın, "Yaklaşık 2 ay içinde 100 milyonu afişe verebiliyorsa, nasıl bir mal varlığı var?" diye sordu.

Ahmet Ataç'a malvarlığını açıklamasını talep eden Aydın, şunları belirtti:

"2 ay içinde nasıl 100 milyon liralık bir reklam bütçesi yarattığını açığa çıkar! Tepebaşı halkı, duvarlardaki yüzünün faturasının kime kesildiğini bilmek istiyor. Tepebaşı halkı, belediye bütçesinin sorumsuzca kullanılmasına göz yummayacak ve bu konuda şeffaflık talep edecektir. Biz bu faturaları görmek istiyoruz. Biz bu yüzün arkasındaki bedeli bilmek istiyoruz."

Kaynak: AA / Politika

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