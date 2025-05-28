AK Parti TBMM Grup Yönetimi Yeniden Seçildi

AK Parti TBMM Grup Yönetimi Yeniden Seçildi
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AK Parti TBMM Grubu, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Grup Yönetimi seçimi sonucunda mevcut yöneticilerini yeniden seçti. Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekilleri görevlerine devam edecek.

Ak Parti'de mevcut TBMM Grup Yönetimi göreve yeniden seçildi.

Ak Parti TBMM Grubu, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre TBMM Grup Yönetimi seçimi için Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında basına kapalı toplandı.

Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yasama süreçlerine ilişkin bilgilendirme sunumunun ardından seçimlere geçildi.

Yapılan seçim sonucunda Sivas Milletvekili Güler, Grup Başkanlığına yeniden seçildi. Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da tekrar bu göreve getirildi.

Seçimlerle AK Parti TBMM Grubu Disiplin Kurulu ile Grup Denetçileri de belirlendi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
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