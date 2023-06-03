AK Parti TBMM Grup Yönetimi Belirlendi
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AK Parti Grup Yönetimi belli oldu. Buna göre, AK Parti Grup Başkan Abdullah Güler oldu. Grup Başkan Vekilleri ise Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Muhammed Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Abdulhamit Gül oldu.
Ak Parti Grup Yönetimi belli oldu.
Ak Parti TBMM Grup Yönetimi belli oldu. Buna göre, AK Parti Grup Başkan Abdullah Güler oldu. Grup Başkan Vekilleri ise Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Muhammed Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Abdulhamit Gül oldu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika