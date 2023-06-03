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AK Parti TBMM Grup Yönetimi Belirlendi

AK Parti TBMM Grup Yönetimi Belirlendi

Politika Haberleri

AK Parti Grup Yönetimi belli oldu. Buna göre, AK Parti Grup Başkan Abdullah Güler oldu. Grup Başkan Vekilleri ise Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Muhammed Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Abdulhamit Gül oldu.

Ak Parti Grup Yönetimi belli oldu.

Ak Parti TBMM Grup Yönetimi belli oldu. Buna göre, AK Parti Grup Başkan Abdullah Güler oldu. Grup Başkan Vekilleri ise Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Muhammed Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Abdulhamit Gül oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Abdullah Güler Özlem Zengin AK Parti Politika Haberler

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