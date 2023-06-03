AK Parti TBMM Grup Yönetimi Belirlendi

AK Parti Grup Yönetimi belli oldu. Buna göre, AK Parti Grup Başkan Abdullah Güler oldu. Grup Başkan Vekilleri ise Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Muhammed Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Abdulhamit Gül oldu.