AK Parti TBMM Grup Başkanı Yılmaz, Sivas'ta iftar programında konuştu Açıklaması

Ak Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "En güçlü dönemde olduğumuz için bugün güneyde oluşturulmak istenen terör koridoruna geçit vermedik. En güçlü dönemde olduğumuz için Türkiye'nin Akdeniz'deki ve Libya'daki varlığı dosta güven, düşmana kaygı veriyor. Bizim gücümüz birliğimizden geçiyor. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin." dedi.

Yılmaz, partisince bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar programında, AK Parti iktidarları döneminde güzel hizmetlere imza attıklarını söyledi.

Teşkilat mensuplarına düzenledikleri programdan dolayı teşekkür eden Yılmaz, "20 yıldır sizlerin desteğiyle iktidardayız. 20 yıldır bu millete hizmet ediyoruz. İnanarak söylüyoruz, bizim dönemimizde gelen hizmetlerin toplamı bizden önce 80 yılda gelen hizmetlerden kat kat fazla." diye konuştu.

Her zaman anlatacak bir başarı hikayelerinin olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Karşımızda olanlar yapılmayanları söylüyor. Eleştirmek, yıkmak, yakmak kolay ama bir eser koymak çok zor. Biz 80 yılda yapılan eserlerden çok büyük daha hizmet yaptık. Milletimizin huzuruna da alnımız ak çıkıyoruz. Bugün halk pazarındaydık, hem vatandaşların alışverişlerine şahitlik ettik hem de bayramlarını kutladık. Gördük ki geleceğe ilişkin umutları çok daha fazla. Problemlerimiz yok mu? Var. O problemleri de çözersek biz çözeriz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayal edilen birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini anlatan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En güçlü dönemimizde olduğumuz için bugün Karabağ özgür, Kıbrıs'ın Maraş'ı bugün halka açık. En güçlü dönemde olduğumuz için bugün güneyde oluşturulmak istenen terör koridoruna geçit vermedik. En güçlü dönemde olduğumuz için Türkiye'nin Akdeniz'deki ve Libya'daki varlığı dosta güven, düşmana kaygı veriyor. Bizim gücümüz birliğimizden geçiyor. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin."

İftar programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "AK Parti İstanbul İftarı"ndaki konuşması canlı bağlantıyla dinletildi.

Program sonunda Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekilleri Semiha Ekinci, Mehmet Habib Soluk, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu partililer ile bayramlaştı.