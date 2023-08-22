AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler Aydın'da açıklamalarda bulundu

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Aydın'da yaptığı açıklamada AK Parti'nin belediyecilikte bir marka olduğunu belirterek, 2024 yerel seçimlerine hazırlandıklarını ve kazanabilecek adaylarla ortaya çıkacaklarını söyledi. Güler, Aydın'a yapılan yatırımları da vurgulayarak, Aydın'ın altyapı ve belediyecilik hizmetlerinde kötü durumda olduğunu ifade etti.

Ak Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler bir dizi ziyaret için geldiği Aydın'da yaptığı açıklamada Ak Parti'nin belediyecilikte bir marka olduğunu ifade ederek, "Titiz çalışıyoruz, kazanabilecek adaylarla ortaya çıkacağız" dedi.

Ak Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, yaklaşan yerel seçimler öncesi başlatılan şehir buluşmaları çerçevesinde Aydın'a geldi. Aydın programına Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ziyareti ile başlayan Güler, önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yerel seçimlerine AK Parti olarak ciddi şekilde hazırlandıklarını ifade eden Güler, "AK Parti belediyecilikte bir markadır. 2024 yerel seçimlerinde hem büyükşehirde hem ilçe belediyelerinde başarıya ulaşıp, Aydın halkımızın özlediği hizmet kalitesini sağlayacağız. Kazanabilecek adaylarla ortaya çıkacağız" dedi.

"Aydın'a 40 milyarın üzerinde yatırımlar yaptık"

AK Parti dönemi içinde Aydın'a 40 milyarın üzerinde çok büyük yatırımlar yapıldığını aktaran Güler, "Aydın, bin 400 yataklı şehir hastanesiyle beraber, çok daha üst seviyede sağlık hizmetlerine kavuşacak. Denizli-Aydın Otoyolu ile birlikte Aydın, hem turizmin, hem sanayinin hem de tarımın çok önemli merkezi olmaya devam edecek. Gelişimini devam ettirecek. AK Parti iktidarının bu kadar önemli gördüğü bir merkez olan Aydın, altyapı ve belediyecilik hizmetlerinde çok kötü durumda. Aydın kendine yakışan belediyecilik hizmetlerini göremiyor. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki karmaşasıyla günlerini dolduruyor. 2024 belediye seçimleriyle beraber Aydın'ımız özlediği yönetim değişikliğini sağlayacaktır. İnancımız tam. 2024 yerel seçimlerinde hem büyükşehirde hem ilçe belediyelerinde başarıya ulaşacağız. Aydın halkımızın özlediği, beklediği hizmet kalitesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Belediye seçimlerine yönelik titiz çalışma yürütüyoruz"

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçimlere yönelik titiz bir çalışma içerisinde olduklarının altını çizerek şunları kaydetti:

"2024 seçimlerine giderken strateji ekibimiz var. 81 il ve 922 ilçemizdeki belediye seçimlerine yönelik titiz çalışma yürütüyoruz. Anketler, teşkilatın görüş ve önerilerini alma çalışması yapılıyor. En uygun, kazanabilecek adaylarla ortaya çıkacağız. Özeleştiri yapıyoruz. Eksikliklerimizi gidermeye gayret ediyoruz. Aziz milletimizin takdiri ve tercihinin başımızın üzerinde yeri var. Yılbaşı gelmeden adaylarımızı ve vaatlerimizi açıklamayı planlıyoruz." - AYDIN