AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Uluslararası toplum bu katliama derhal son vermelidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıya ilişkin, "Uluslararası toplum bu katliama derhal son vermek üzere harekete geçmelidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Bugün tüm çocukların daha güzel bir dünyada yaşama hakkının uluslararası sözleşmelerle koruma altına alındığı 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Ancak maalesef şu anda Filistin'de, Gazze'de her gün yüzlerce Filistinli çocuk hunharca İsrail ordusunun katliamına maruz kalıyor. Batılı ülke liderleri ise çocuk katilleri ile el sıkışıyor. Uluslararası toplum bu katliama derhal son vermek üzere harekete geçmelidir. 'İsrail'e kırmızı çizgi önermiyoruz' diyenler çocuk katillerinin destekçileridir. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'çocuklar uyurken susulur, öldürülürken değil'" ifadelerini kullandı. - ANKARA