AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Türkiye'nin tutumuna dair CHP adına yapılan değerlendirmede, "NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler alınmasına... - Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Türkiye'nin tutumuna dair CHP adına yapılan değerlendirmede, "NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler alınmasına şaşmamalı" gibi bir ifade kullanılması ise son derece yakışıksızdır. Kendi ülkesine başka ülkelerin gösterdiği haksız tepkiyi olağan karşılayan bir zihniyettir bu." - ANKARA

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