AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Türkiye'nin tutumuna dair CHP adına yapılan değerlendirmede, "NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler alınmasına... - Haberler

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Türkiye'nin tutumuna dair CHP adına yapılan değerlendirmede, "NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler alınmasına...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ' Türkiye'nin tutumuna dair CHP adına yapılan değerlendirmede, 'NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler alınmasına...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Türkiye'nin tutumuna dair CHP adına yapılan değerlendirmede, "NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler alınmasına şaşmamalı" gibi bir ifade kullanılması ise son derece yakışıksızdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Türkiye'nin tutumuna dair CHP adına yapılan değerlendirmede, "NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler alınmasına şaşmamalı" gibi bir ifade kullanılması ise son derece yakışıksızdır. Kendi ülkesine başka ülkelerin gösterdiği haksız tepkiyi olağan karşılayan bir zihniyettir bu." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Politika, Haberler

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