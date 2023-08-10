AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: TSK, MİT, Emniyet çalışma yürütmektedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TSK, MİT ve Emniyet'in çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca terörün arkasındaki siyasi arayışların farkında olduklarını ifade etti. Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesinin dünyaya örnek olduğunu söyledi. Yıl sonunda 60-70 bin konutun teslim edileceğini de açıkladı.