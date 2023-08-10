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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: TSK, MİT, Emniyet çalışma yürütmektedir

Politika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TSK, MİT ve Emniyet'in çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca terörün arkasındaki siyasi arayışların farkında olduklarını ifade etti. Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesinin dünyaya örnek olduğunu söyledi. Yıl sonunda 60-70 bin konutun teslim edileceğini de açıkladı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik : " Tsk, MİT, Emniyet çalışma yürütmektedir. Aynı zamanda siyasi denklemde terörün arkasındaki siyasi arayışların farkındayız"

"Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesi bütün dünyaya örnek olmaya devam ediyor"

"Yıl sonunda 60, 70 bin konutun teslimi gerçekleşecek"

"(Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar) İfade özgürlüğüyle ilgisi yok, BM 'Suç' diye niteledi

ANKARA AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, " TSK, MİT, Emniyet çalışma yürütmektedir. Aynı zamanda siyasi denklemde terörün arkasındaki siyasi arayışların farkındayız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Millî İstihbarat Teşkilatı Ömer Çelik AK Parti TSK Politika Haberler

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