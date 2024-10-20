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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Yenidoğan Çetesi' Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Yenidoğan Çetesi' Açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da yaptığı açıklamada 'Yenidoğan Çetesi'ni bir cinayet şebekesi olarak nitelendirerek, bu şebekenin üyelerinin en ağır cezayı alacağını belirtti. Ayrıca, İsrail'in soykırımına dair sert eleştirilerde bulundu.

Ak Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, " ' Yenidoğan Çetesi' bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.

Çelik, Ramazanoğlu Camii Konferans Salonu'nda, AK Parti Çukurova 7. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Çelik, burada yaptığı konuşmada, "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen ve yoğun bakımdaki bebekleri öldürüp para alan şüpheliler hakkında konuştu. Çelik, "Yenidoğan Çetesi" üyelerinin en ağır cezayı alacağını belirterek, "Yenidoğan Çetesi bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu cinayet şebekesi bütün uzantılarıyla, bütün bağlantılarıyla tam olarak ortaya çıkartılacak ve hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır cezayı alacak. En ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.

Çelik, bir yıldır devam eden İsrail soykırımına da sert tepki gösterdi. Çelik İsrail'in dalga geçer gibi hareketler sergilediğini belirterek, "Hem öldürüyorlar hem de dalga geçer gibi gıda paketi atmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Çelik, şöyle devam etti:

"Ama sonuçta insanlık bir şey gördü. O gördüğümüz Batı'nın sokaklarında yankılanıyor. Batı'nın üniversitelerinde yankılanıyor. İnsan onuru, adalet, hakkaniyet ne olursa olsun diz çökmez."

İsrail'in her yeri işgal etmek istediğini söyleyen Çelik, "Soykırım şebekesi İspanya gibi Filistin hükümetini tanıyan birkaç Batılı ülke dışında bütün Batılı ülke hükümetlerini ve bakanlar kurulunu işgal etmiş durumda" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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