AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim sonrası açıklama
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, depremzede vatandaşlara dönük seçimden sonra bir takım grupların, parti mensuplarının Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'na destek verdiği için yaptıkları saygısızlığı eleştirdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Depremzede vatandaşlarımıza dönük seçimden sonra bir takım grupların, parti mensuplarının Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na destek verdiği için yaptıkları saygısızlık seçim sürecinin en çok bizi üzen hadisesi olmuştur." - ANKARA
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika