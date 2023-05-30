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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim sonrası açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim sonrası açıklama

Politika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, depremzede vatandaşlara dönük seçimden sonra bir takım grupların, parti mensuplarının Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'na destek verdiği için yaptıkları saygısızlığı eleştirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Depremzede vatandaşlarımıza dönük seçimden sonra bir takım grupların, parti mensuplarının Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na destek verdiği için yaptıkları saygısızlık seçim sürecinin en çok bizi üzen hadisesi olmuştur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ömer Çelik AK Parti Politika Haberler

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