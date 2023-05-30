AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim sonrası açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, depremzede vatandaşlara dönük seçimden sonra bir takım grupların, parti mensuplarının Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'na destek verdiği için yaptıkları saygısızlığı eleştirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Depremzede vatandaşlarımıza dönük seçimden sonra bir takım grupların, parti mensuplarının Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na destek verdiği için yaptıkları saygısızlık seçim sürecinin en çok bizi üzen hadisesi olmuştur." - ANKARA

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