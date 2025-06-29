AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Pakistan'a Taziye Mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Pakistan'da yaşanan terör saldırısı sonrasında taziye paylaşımı yaptı.

Sözcü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Pakistan'da meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından dolayı başsağlığı diliyoruz. Bu terör saldırısını lanetliyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz ve desteğimiz kardeş Pakistan'la beraber" ifadelerine yer verdi. - ANKARA