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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına yapılan saldırıya tepki

Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, saldırıyı lanetleyerek, güvenlik güçlerinin faili derhal yakaladığını ve olayın aydınlatılacağını belirtti. Ayrıca, saldırıda hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına yapılan saldırıya ilişkin, "Siyaseti hedef alan şiddetin üzerine gidilecek, hadise her yönüyle aydınlatılacaktır. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve il sekreteri Sacit Pişgin'i hedef alan vahşi saldırıyı lanetlediklerini bildirdi.

Saldırıda hayatını kaybeden Pişgin'e, Allah'tan rahmet, yaralı Demir'e de acil şifalar dileyen Çelik, "Güvenlik güçlerimiz faili derhal yakalamış olup tahkikatı derinlemesine yürütmektedir. Siyaseti hedef alan şiddetin üzerine gidilecek, hadise her yönüyle aydınlatılacaktır. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika

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