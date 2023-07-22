AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına yapılan saldırıya tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, saldırıyı lanetleyerek, güvenlik güçlerinin faili derhal yakaladığını ve olayın aydınlatılacağını belirtti. Ayrıca, saldırıda hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.