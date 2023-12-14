AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'i kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Merhumun ailesine, Saadet Partisi'ne ve yüce Meclisimize başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA