Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Filistin-İsrail meselesi açıklaması

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin-İsrail meselesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, her türlü sivil kaybına karşı olduklarını ve şiddetin tırmanmasına karşı olduklarını belirtti. Bölgede barış ve diplomasinin önemine vurgu yaptı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Filistin- İsrail meselesi): Her türlü sivil kaybına karşıyız. Olayı tırmandıracak şiddetin karşısındayız. Bölgede barış ve diplomasinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bütün taraflara şiddeti tırmandıracak adımlardan uzak durmalarını söylüyoruz.(olası Netanyahu- Erdoğan görüşmesi) Cumhurbaşkanımızın telefon trafiği ile ilgili bir şey söyleyemem. Cumhurbaşkanımız taraflara itidal çağrısı yaptı. Devletimizin bütün birimleri bu konuda çalışmalarını sürdürmektedir.