AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fas'a başsağlığı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fas'ta meydana gelen depremden dolayı Fas halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fas'ta meydana gelen depremden dolayı Fas halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fas'ta meydana gelen depremden dolayı kardeş Fas halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kardeş ülke Fas'ın yanındayız, acılarını paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA