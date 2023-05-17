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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten depremzede vatandaşlar için açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten depremzede vatandaşlar için açıklama

Politika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, depremzede vatandaşlarımıza yapılan saygısızlıklara ve CHP zihniyetinin partizanca ayrımcılığına müsaade etmeyeceklerini açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Depremzede vatandaşlarımıza dönük hiçbir saygısızlığa ve CHP zihniyetinin partizanca ayrımcılığına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremzede vatandaşlarımıza dönük hiçbir saygısızlığa ve CHP zihniyetinin partizanca ayrımcılığına müsaade etmeyeceğiz. Saygısızlık yapanların ve partizanca davrananların karşısında bütün Türkiye vardır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler herkesten önce karşılarında bizi bulacaklar" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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