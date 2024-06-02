AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CNN Türk muhabiri Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileği

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilik görevini icra ederken FETÖ Terör Örgütü mensubunun saldırısına uğrayan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazetecilik görevini icra ederken FETÖ Terör Örgütü mensubunun saldırısına uğrayan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelik, saldırıyı gerçekleştiren kişi ve azmettiricilerine yönelik yürütülecek hukuki süreçlerin takipçisi olacaklarını bildirdi.