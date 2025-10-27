Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Balıkesir'deki Deprem Açıklaması

Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1'lik deprem sonrası vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve devlet kurumlarının vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1'lik depremin ardından açıklama yaptı.

Sözcü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. İlgili tüm devlet kurumlarımız görevlerinin başında ve vatandaşlarımızın yanındadır. Vatandaşlarımızın devlet kurumları tarafından yapılan açıklamaları takip etmeleri çok önemlidir. Sosyal medya ve diğer mecralardan yayılan doğru olmayan açıklamalara itibar edilmemelidir. Allah ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
