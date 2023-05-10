AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 14 Mayıs seçimlerine ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, demokrasi sandığına ipotek koyabileceklerini düşünenlerin yanılacağını belirterek, her türlü kötü niyet ve provokasyonun sandıkta cevabını alacağını kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, demokrasi sandığına ipotek koyabileceklerini düşünenlerin yanılacağını belirterek, her türlü kötü niyet ve provokasyonun sandıkta cevabını alacağını kaydetti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin paylaşımda, Türkiye'nin güven içinde seçimlere gittiğini belirterek, "Bir kere daha demokrasi sandığı son sözü söyleyecek. Demokrasi sandığına ipotek koyabileceklerini düşünenler yine yanılacak. Her türlü kötü niyet ve provokasyon yine sandıkta cevabını alacak." değerlendirmesinde bulundu.