Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, gazetecilerin doğru haber ve bilgi peşinde koşmalarının önemine vurgu yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gerçeğin peşinde koşan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak şu ifadelere yer verdi:

"Zihinlerin yanlış haber ve bilgiyle en yoğun şekilde kirletildiği bir dönemi yaşıyor dünya. Bugün, doğru haber ve bilgi, insanlık için en temel ihtiyaç." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kentte 'çatı çığı' kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi

"Çatı çığı" kabusu! 2 kişi kar altında kaldı, ilçe karanlığa gömüldü
Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi

Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Kentte 'çatı çığı' kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi

"Çatı çığı" kabusu! 2 kişi kar altında kaldı, ilçe karanlığa gömüldü
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

İstanbul'da skandal iddialarla gündeme gelen otele baskın