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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Sürekli İsrail'in kendini savunma hakkından bahseden ülkeler, Gazzeli kadın ve çocukların yaşama hakkından...

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Politika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Sürekli İsrail'in kendini savunma hakkından bahseden ülkeler, Gazzeli kadın ve çocukların yaşama hakkından bahsetmiyorlar.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Sürekli İsrail'in kendini savunma hakkından bahseden ülkeler, Gazzeli kadın ve çocukların yaşama hakkından bahsetmiyorlar." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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