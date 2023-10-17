AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Sürekli İsrail'in kendini savunma hakkından bahseden ülkeler, Gazzeli kadın ve çocukların yaşama hakkından...
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Sürekli İsrail'in kendini savunma hakkından bahseden ülkeler, Gazzeli kadın ve çocukların yaşama hakkından bahsetmiyorlar.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Sürekli İsrail'in kendini savunma hakkından bahseden ülkeler, Gazzeli kadın ve çocukların yaşama hakkından bahsetmiyorlar." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika