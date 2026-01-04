Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Siyasi meşruiyet ilkelerini hedef alan ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Venezuela'daki olaylarla ilgili olarak bakışımız bu ilkeleri esas almaktadır."

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Siyasi meşruiyet ilkelerini hedef alan ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Siyasi meşruiyet ilkelerini hedef alan ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Venezuela'daki olaylarla ilgili olarak bakışımız bu ilkeleri esas almaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır iddiaları doğruladı! İşte geçeceği parti

"Milletin dediğini yapıyorum" deyip katılacağı partiyi ilan etti
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi

Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

Bir anda savruldular! Kimi yere kapandı, kimi birbirine tutundu
Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük

Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın Özgürlük