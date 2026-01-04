AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Siyasi meşruiyet ilkelerini hedef alan ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Venezuela'daki olaylarla ilgili olarak bakışımız bu ilkeleri esas almaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika