AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu yönetimini tehdit olarak değerlendirdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu yönetimi bölge ve dünya barışı için bir tehdit olmanın yanısıra insanlık için de tehdittir" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Netanyahu kabinesinin bakanlarının da içerisinde yer aldığı İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çelik, "Soykırımcı Netanyahu kabinesinin bakanlarının da içerisinde yer aldığı İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz. Netanyahu yönetimi, bu provokasyon ile İslam dünyasını, tüm dinleri ve insanlığın ortak mirasını hedef aldığını göstermiştir. Netanyahu yönetimi, bölge ve dünya barışı için bir tehdit olmanın yanı sıra insanlık için de tehdittir. Uluslararası toplum, bu insanlık dışı ve insanlık düşmanı yaklaşıma karşı net bir duruş sergilemelidir. İnsanlık ve barış düşmanı soykırımcı Netanyahu şebekesinin üyeleri hak ettikleri gibi yargılanacaklardır" ifadelerini kullandı. - ANKARA