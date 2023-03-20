AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Mehmet Bey'in AK Parti'ye gelmesi olağanüstü bir durum değil." - ANKARA

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceksiniz? — Haberler.com (@Haberler) March 20, 2023