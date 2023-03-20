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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Mehmet Bey'in AK Parti'ye gelmesi olağanüstü bir durum değil."

Politika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Mehmet Bey'in AK Parti'ye gelmesi olağanüstü bir durum değil.'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Mehmet Bey'in AK Parti'ye gelmesi olağanüstü bir durum değil." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mehmet Şimşek Ömer Çelik AK Parti Politika Haberler

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