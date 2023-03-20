AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Mehmet Bey'in AK Parti'ye gelmesi olağanüstü bir durum değil."
Politika Haberleri
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti.
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Mehmet Bey'in AK Parti'ye gelmesi olağanüstü bir durum değil." - ANKARA
14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceksiniz?— Haberler.com (@Haberler) March 20, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika