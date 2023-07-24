AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümünü kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. Çelik, Türkiye'nin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesini vurgulayarak, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılını kutladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük milletimiz, tarihimizin zor zamanlarında bizi yok etmek isteyenlere karşı mücadele vererek, bağımsızlığımız ve hürriyetimiz için her türlü bedeli ödedi. Dünyaya bir kere daha egemenliğimizi ilan ve ispat ettik. Bağımsız ve egemen Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgesi Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yaşı kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm mücadele arkadaşlarını saygı ve rahmetle anan Çelik, "Aynı mücadele iradesiyle geleceğe yürüyoruz." paylaşımında bulundu.