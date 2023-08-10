AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar) İfade özgürlüğüyle ilgisi yok, BM 'Suç' diye niteledi"
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar) İfade özgürlüğüyle ilgisi yok, BM 'Suç' diye niteledi"ı Kerim'e yönelik saldırılar) İfade özgürlüğüyle ilgisi yok, BM 'Suç' diye niteledi" dedi.
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik : "(Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar) İfade özgürlüğüyle ilgisi yok, BM 'Suç' diye niteledi"
ANKARA AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, " (Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar) İfade özgürlüğüyle ilgisi yok, BM 'Suç' diye niteledi" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika