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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar) İfade özgürlüğüyle ilgisi yok, BM 'Suç' diye niteledi"

Politika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar) İfade özgürlüğüyle ilgisi yok, BM 'Suç' diye niteledi"ı Kerim'e yönelik saldırılar) İfade özgürlüğüyle ilgisi yok, BM 'Suç' diye niteledi" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik : "(Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar) İfade özgürlüğüyle ilgisi yok, BM 'Suç' diye niteledi"

ANKARA AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, " (Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar) İfade özgürlüğüyle ilgisi yok, BM 'Suç' diye niteledi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Merkez Yürütme Kurulu Birleşmiş Milletler Ömer Çelik AK Parti Politika Haberler

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