AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu Kandil'e karşı net bir tavır koyamıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Kılıçdaroğlu'nun terör odağı Kandil'e karşı net bir tavır koyamadığını ve Kandil'den gelen destek açıklamalarını reddedemediğini belirtti. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu iddia etmesine karşılık, milletin sandıkta gereken cevabı verdiğini söyledi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanlığı seçim süreci boyunca terör odağı Kandil'e karşı net bir tavır koyamayan, Kandil'den yapılan geceli gündüzlü kendisine destek açıklamalarını net bir şekilde reddedemeyen Kılıçdaroğlu, halen seçim sonuçlarının şaibeli olduğundan bahsediyor.Kılıçdaroğlu'nun söz konusu tutumuna, aziz milletimiz sandıkta gerekli cevabı vermiştir; Kılıçdaroğlu sayısını hatırlamakta zorlandığımız kez sandıkta hezimetle karşılaşmıştır.