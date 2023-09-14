AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu'nun G20 Zirvesi açıklamaları hakkında tepki

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kemal Kılıçdaroğlu yine cehalet dolu cümlelerle Cumhurbaşkanımıza saldırmış. Her zaman olduğu gibi eline tutuşturulan bir metni yayınlayarak G20 Zirvesi hakkında açıklamalarda bulunmuş. Hiç anlamadığı konularda yaptığı açıklamalarına bir yenisini eklemiş.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımıza yönelik "Erdoğan küresel güçlere boyun eğmiştir" demiş. Cumhurbaşkanımızın küresel sistem içindeki güçlü ve kararlı çizgisi, Kılıçdaroğlu'nun asla anlayamacağı bir boyuttadır.