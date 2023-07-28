AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kerbela şehitlerini anma mesajı yayımladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şehadetlerinin yıl dönümünde Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kerbela olayının yıl dönümünde yayımladığı mesajda, "Şehadetlerinin yıl dönümünde Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onların yolu insanlığın yoludur. Onların yolu, yeryüzünde zulme karşı her zaman mücadele etmenin yoludur. Ehli Beyt'e düşmanlık edenlere lanet olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA