AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Kuran-ı Kerim Yakma Eylemine Tepki Gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te cami önünde Kuran-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesine tepki gösterdi. Çelik, İsveç makamlarının bu tutumunu lanetledi ve nefret suçlarını himaye eden Yüksek Mahkeme'yi kınadı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te cami önünde Kuran-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesine tepki gösterdi.

AK Parti'li Çelik, İsveç'te cami önünde Kuran-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesi ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Çelik, "İsveç makamlarının, Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kuran-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi'nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.