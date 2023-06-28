AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakma Başvurusunu Lanetledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç makamlarının cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetledi. Çelik, nefret suçlarını himaye eden tutumu kınadıklarını belirterek, Kur'an-ı Kerim'e yapılan her saygısızlığın insanlık suçu olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç makamlarının cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesinin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılmış her saygısızlık insanlık suçudur. Bu lanetli eylemlere karşı siyasi ve hukuki her zeminde en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."