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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakma Başvurusunu Lanetledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakma Başvurusunu Lanetledi

Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç makamlarının cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetledi. Çelik, nefret suçlarını himaye eden tutumu kınadıklarını belirterek, Kur'an-ı Kerim'e yapılan her saygısızlığın insanlık suçu olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç makamlarının cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesinin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılmış her saygısızlık insanlık suçudur. Bu lanetli eylemlere karşı siyasi ve hukuki her zeminde en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Politika

Ömer Çelik AK Parti İsveç Politika Haberler

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