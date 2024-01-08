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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Fatih Camisi imamı ve cemaate yapılan bıçaklı saldırıyı lanetledi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Fatih Camisi imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan bıçaklı saldırıyı lanetledi. Çelik, saldırıyla ilgili emniyet güçlerinin harekete geçtiğini ve sorumlu kişinin yakalandığını belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Fatih Camisi imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan bıçaklı saldırıyı lanetledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Fatih Camii imamı Galip Usta'ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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