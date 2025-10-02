Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail'in Sumud Filosu'na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail'in Sumud Filosu'na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " İsrail'in Sumud Filosu'na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu

Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu
Tüneli kapatıp eğlence yapan gruba ceza yağdı

Onlar eğlendi, trafik felç oldu! Tünel terörüne ceza yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.