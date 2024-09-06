AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria'da bir Türk vatandaşını öldürmesini lanetledi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızı öldürmesini lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızı öldürmesini lanetliyoruz. Filistin halkının haklı davasına destek verirken hayatını kaybeden Ayşegül Ezgi'ye Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Soykırımcı Netanyahu Hükümeti insanlığa karşı işlediği tüm suçların bedelini er ya da geç ödeyecektir" ifadelerini kullandı.