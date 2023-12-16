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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail güçlerinin saldırısına uğrayan AA foto muhabiri Mustafa Haruf'a geçmiş olsun dileklerini iletti

16 Aralık 2023 18:29 Güncelleme: 18:30 Abone Ol

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te görevi sırasında darbettiği AA foto muhabiri Mustafa Haruf'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Çelik, basın mensuplarının tarihin en zalim saldırılarını kayda geçirerek insanlık nöbeti tuttuklarını belirtti.