AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Tepki Gösterdi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili, "Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan, iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirmiştir. Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.