AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ganire Paşayeva için taziye mesajı paylaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefat eden Azerbaycanlı siyasetçi Ganire Paşayeva için taziye mesajı paylaştı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefat eden Azerbaycanlı siyasetçi Ganire Paşayeva için taziye mesajı paylaştı.

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk dünyasının adanmış sesi Ganire Paşayeva rahmete kavuştu. Çok üzgünüz. Samimi ve kararlı bir hayat sürdü. Şahidiz. Mekanı cennet olsun kardeşimizin" dedi.