AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Filistin'de 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
