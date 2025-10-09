AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Filistin'de 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika