AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fazıl Say'ın İsrail'e karşı çıkmasını kınadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sanatçımız Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karanlık bir zihniyetin, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail'in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef aldığına dikkati çekerek, bu çerçevede sanatçı Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınadığını belirtti.

Fazıl Say'ın yaklaşımının takdir edilmesi gereken bir tavır olduğunu kaydeden Çelik, adil bir çözüm ve barış isteyen herkesin linç etmeye kalkışıldığını vurgulayarak, "Bunlar bilsin ki insanlık barbarlığa teslim olmayacak. Bunlar bilsin ki cinayet ve yalan siyasetleri karşısında susmayacağız. Bunlar bilsin ki masumlardan yana yükselen her ses insanlığın umudu olmayı sürdürecek. Yalan siyasetleriyle ve hakikat düşmanı propagandalarıyla kimseyi kandıramayacaklar. İnsanlık haysiyeti bu barbarlığı yenecek. Sanat, bu hakikat düşmanlarına masum çocuklar ölmesin diye barışın alfabesiyle cevap vermeye devam edecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA