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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Eli kanlı İsrail Yönetiminin Başbakanı Netanyahu'nun ve Bakan Eli Cohen'in, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı...

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Politika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Eli kanlı İsrail Yönetiminin Başbakanı Netanyahu'nun ve Bakan Eli Cohen'in, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hezeyanları, birgün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Eli kanlı İsrail Yönetiminin Başbakanı Netanyahu'nun ve Bakan Eli Cohen'in, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hezeyanları, birgün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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