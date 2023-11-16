AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Eli kanlı İsrail Yönetiminin Başbakanı Netanyahu'nun ve Bakan Eli Cohen'in, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı...
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Eli kanlı İsrail Yönetiminin Başbakanı Netanyahu'nun ve Bakan Eli Cohen'in, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hezeyanları, birgün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Eli kanlı İsrail Yönetiminin Başbakanı Netanyahu'nun ve Bakan Eli Cohen'in, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hezeyanları, birgün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika