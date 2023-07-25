AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Danimarka makamları Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırılardan sorumludur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılara ilişkin Danimarka makamlarını eleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılara ilişkin "Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Danimarka'da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir. Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır."