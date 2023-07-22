AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e Yönelik Saldırıyı Lanetledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı lanetledi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu eylemin din ve vicdan hürriyetine karşı bir nefret suçu olduğunu belirtti ve Danimarka yetkililerinin duyarsızlığını eleştirdi.