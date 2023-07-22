AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e Yönelik Saldırıyı Lanetledi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı lanetledi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu eylemin din ve vicdan hürriyetine karşı bir nefret suçu olduğunu belirtti ve Danimarka yetkililerinin duyarsızlığını eleştirdi.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen eylemi lanetledi.
Çelik, sosyal medya hesabından, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Ak Parti'li Çelik, şunları kaydetti:
" Danimarka'da, İslam düşmanı bir grubun, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz. Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı, bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir."