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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları kınadı

Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları kınadı. Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Danimarka'da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir... Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır' dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları kınadı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Danimarka'da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir... Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Politika

Ömer Çelik Danimarka AK Parti Twitter Politika Haberler

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