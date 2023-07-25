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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırılara tepki gösterdi

Politika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da devam eden Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki göstererek, bu eylemleri lanetledi ve Danimarka makamlarını sorumlu tuttu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılara tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, " Danimarka'da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir. Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ömer Çelik Danimarka AK Parti Politika Haberler

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