AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika