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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur.

Politika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ömer Çelik AK Parti Politika Haberler

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