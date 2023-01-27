AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Politika Haberleri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Ömer Çelik AK Parti Politika Haberler

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