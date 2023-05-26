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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Çelik, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Kozan Ticaret Odasını ziyaret etti. Oda üyeleriyle bir araya gelen Çelik, daha sonra Kozan ve Sarıçam ilçelerinde düzenlenen açık hava toplantılarında vatandaşlara hitap etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Çelik, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Kozan Ticaret Odasını ziyaret etti.

Oda üyeleriyle bir araya gelen Çelik, daha sonra Kozan ve Sarıçam ilçelerinde düzenlenen açık hava toplantılarında vatandaşlara hitap etti.

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Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Politika

Ömer Çelik AK Parti Kozan Adana Politika Haberler

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